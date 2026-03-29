МЧС сообщило о подтоплении в Дагестане 39 жилых домов из-за проливных дождей

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Сильные дожди вызвали подтопление около сорока жилых домов в Дагестане, сообщила пресс-служба МЧС РФ в воскресенье.

"В результате выпадения обильных осадков в шести муниципальных образованиях (Дагестана - ИФ) произошли подтопления 39 жилых домов, 323 приусадебных участков и 84 участков внутригородских автомобильных дорог. B 14 муниципальных образованиях в результате схода оползней и селевых масс на 25 участках автодорог было затруднено или ограничено движение", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно в усиленном режиме. На территории республики развернуты семь пунктов временного размещения. Проведена эвакуация 221 человека, в том числе 126 детей.

"На данный момент в трех ПВР размещены 79 человек, в том числе 32 ребенка, остальные эвакуированные граждане разместились у родственников и друзей", - сообщили в МЧС, отметив, что в Махачкале также приведены в готовность три ПВР общей вместимостью до 120 человек.

Согласно прогнозу, обильные осадки с сильным ветром до 23 м/с продлятся в регионе до вечера воскресенья.

"Ситуация находиться на контроле МЧС РФ. Всего в ликвидации последствий непогоды задействовано 250 человек и 86 единиц техники", - проинформировали в пресс-службе.

Как сообщалось, в субботу сильные дожди привели к подтоплению электроподстанций и ограничению электроснабжения почти в двух десятках районов Дагестана. В Махачкале и в Хасавюртовского районе Дагестана власти ввели режим ЧС.