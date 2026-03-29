Движение пригородных поездов восстановлено в Дагестане

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Движение пригородных поездов, приостановленное из-за сильных дождей, возобновлено в Дагестане, сообщает ОАО "РЖД" в своем телеграм-канале в воскресенье.

"Сегодня восстановлено движение пригородных поездов на участке Дербент - Махачкала - Хасав-Юрт Северо-Кавказской железной дороги, прерванное 28 марта в связи с погодными условиями. Также открыто движение по одному пути на станции Тарки", - говорится в сообщении.

В настоящее время в Дагестане продолжаются восстановительные работы на железнодорожной инфраструктуре, пострадавшей накануне из-за подтопления.

"К месту ликвидации последствий направлена специальная техника, вагоны с бутовым камнем, щебнем, тетраподами. На местах задействовано около 200 железнодорожников. Производится обследование искусственных сооружений в границах станции Хасав-Юрт", - добавили в компании.

В субботу, 28 марта, сильные дожди привели к подтоплению электроподстанций и ограничению электроснабжения почти в двух десятках районов Дагестана. В Махачкале и Хасавюртовском районе региона введены режимы ЧС. Подтоплены улицы и частные дома в нескольких населенных пунктах республики. Непогода спровоцировала приостановку движения на нескольких участках железнодорожных путей в Дагестане.

Некоторые районы Махачкалы, Дербента и Хасавюрта частично остались без водоснабжения и теплоснабжения из-за отключений света, вызванных непогодой.