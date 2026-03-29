Режим ЧС введен в дагестанском Буйнакске из-за непогоды

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Власти Буйнакска (Дагестан) приняли решение о введении режима ЧС из-за непогоды, вызвавшей подтопления, сообщает в воскресенье администрация города в своем канале в Max.

"На заседании оперштаба принято решении о введении с 29 марта на территории города Буйнакска режима чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

По данным администрации, в одном из районов Буйнакска из-за продолжительных дождей наблюдаются оползневые процессы, для местных жителей развернули пункты временного размещения (ПВР).

Как сообщалось, накануне сильные дожди привели к подтоплению электроподстанций и ограничению электроснабжения почти в двух десятках районов Дагестана. В Махачкале и Хасавюртовском районе введены режимы ЧС. Подтоплены улицы и частные дома в нескольких населенных пунктах республики.

Некоторые районы Махачкалы, Дербента и Хасавюрта частично остались без водоснабжения и теплоснабжения из-за отключений света, вызванных непогодой. В пик непогоды одновременное максимальное количество отключенных потребителей достигло более 560 тыс. человек, к утру 29 марта неподключенными оставались 65 тыс. абонентов. По данным на 12:00 воскресенья, энергетики вернули электроснабжение 70% обесточенных потребителей в Дагестане. Более 3,3 тыс. человек эвакуировано из подтопленных районов республики.