Десять участков дорог в Дагестане остаются закрытыми после непогоды

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Движения автотранспорта по десяти участкам автодорог в Дагестане остается закрытым после ливней, сообщает ГКУ "Дагестанавтодор" в понедельник.

"По состоянию на 20:00 по московскому времени 30 марта движение открыто в штатном режиме на 18 участках, закрытых участков дорог - 10, движение в ограниченном режиме на 16 участках, и по объездным маршрутам движение осуществляется на четырех участках", - говорится в сообщении.

Движение автотранспорта временно закрывали на 48 участках дорог в 21 муниципалитете Дагестана из-за непогоды.

Сообщается, что в ликвидации последствий стихии задействовано 39 единиц дорожной спецтехники и 78 рабочих.

Жителей и гостей Дагестана призвали не выезжать в горные районы республики из-за сохраняющейся угрозы обвалов, оползней и камнепадов.

28 марта сильные дожди привели к подтоплению электроподстанций и ограничению электроснабжения почти в двух десятках районов Дагестана. Власти республики ввели режим ЧС в Махачкале, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском и Хасавюртовском районах.

Более 3,3 тыс. человек были эвакуированы из подтопленных районов республики. В Хасавюртовском районе Дагестана из-за подтопления населенных пунктов водой были эвакуированы жители четырех сел - Адильотар, Кадыротар, Тутлар и Новый Цилитль. Кроме того, из-за обильных дождей были подтоплены сотни хозяйств.

По данным МЧС РФ, за сутки от воды освободились 544 жилых дома, 698 приусадебных участков и 120 участков автомобильных дорог. Затопленными остаются 235 жилых домов, 550 приусадебных участков и 10 участков дорог.