Порядка 250 человек эвакуированы из зон подтопления в Махачкале

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Более 200 человек эвакуировали в Махачкале на фоне ситуации с подтоплениями, около 60 из них находятся в пунктах временного размещения, сообщает мэр города Джамбулат Салавов.

"Второй день работы в режиме чрезвычайной ситуации. Всю ночь сотрудники администрации Махачкалы совместно с экстренными службами проводили работы по эвакуации жителей и откачке воды из домовладений", - написал он в своем телеграм-канале.

По его данным, эвакуировано уже порядка 250 человек. Из них 57 человек, в том числе 16 детей, размещены в гостиничных комплексах и пунктах временного размещения. Остальные граждане остались у родственников.

Мэр добавил, что дополнительно для размещения эвакуированных жителей Махачкалы подготовлены резервные места: 69 гостиничных номеров общей вместимостью 149 человек, а также 46 мест в пункте временного размещения.

"Откачка воды из домов продолжается - эти работы ведутся специализированными службами в круглосуточном режиме. (...) Сегодня сотрудники МЧС приступят к откачке воды из подстанций. Накануне проведение этих работ было затруднено - подъезд к объектам оказался перекрыт брошенными автомобилями. В настоящее время ведется их эвакуация, после чего специалисты смогут полноценно приступить к работам", - отметил Салавов.

Он добавил, что количество подтопленных домов уточняется, после улучшения погодных условий будет проведена оценка причиненного ущерба.

Как сообщалось, в субботу сильные дожди привели к подтоплению электроподстанций и ограничению электроснабжения почти в двух десятках районов Дагестана. В Махачкале и Хасавюртовском районе региона введены режимы ЧС. Подтоплены улицы и частные дома в нескольких населенных пунктах республики.

Некоторые районы Махачкалы, Дербента и Хасавюрта частично остались без водоснабжения и теплоснабжения из-за отключений света, вызванных непогодой.