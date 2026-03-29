Порядка 250 человек эвакуированы из зон подтопления в Махачкале

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Более 200 человек эвакуировали в Махачкале на фоне ситуации с подтоплениями, около 60 из них находятся в пунктах временного размещения, сообщает мэр города Джамбулат Салавов.

"Второй день работы в режиме чрезвычайной ситуации. Всю ночь сотрудники администрации Махачкалы совместно с экстренными службами проводили работы по эвакуации жителей и откачке воды из домовладений", - написал он в своем телеграм-канале.

По его данным, эвакуировано уже порядка 250 человек. Из них 57 человек, в том числе 16 детей, размещены в гостиничных комплексах и пунктах временного размещения. Остальные граждане остались у родственников.

Мэр добавил, что дополнительно для размещения эвакуированных жителей Махачкалы подготовлены резервные места: 69 гостиничных номеров общей вместимостью 149 человек, а также 46 мест в пункте временного размещения.

"Откачка воды из домов продолжается - эти работы ведутся специализированными службами в круглосуточном режиме. (...) Сегодня сотрудники МЧС приступят к откачке воды из подстанций. Накануне проведение этих работ было затруднено - подъезд к объектам оказался перекрыт брошенными автомобилями. В настоящее время ведется их эвакуация, после чего специалисты смогут полноценно приступить к работам", - отметил Салавов.

Он добавил, что количество подтопленных домов уточняется, после улучшения погодных условий будет проведена оценка причиненного ущерба.

Как сообщалось, в субботу сильные дожди привели к подтоплению электроподстанций и ограничению электроснабжения почти в двух десятках районов Дагестана. В Махачкале и Хасавюртовском районе региона введены режимы ЧС. Подтоплены улицы и частные дома в нескольких населенных пунктах республики.

Некоторые районы Махачкалы, Дербента и Хасавюрта частично остались без водоснабжения и теплоснабжения из-за отключений света, вызванных непогодой.

Дагестан Махачкала Джамбулат Салавов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });