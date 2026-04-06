Поиск

Опытный образец российской лунной АЭС "Селена" планируется создать к 2032 году

Об этом сообщил президент Курчатовского института Ковальчук

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Создание опытного образца лунной атомной электростанции "Селена" планируется завершить в 2032 году, сообщил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", советник главы "Роскосмоса" по развитию проекта "Космический атом" Михаил Ковальчук.

"Лунная станция "Селена" основана на прямом преобразовании. Это уже нацпроект. Проект мощный - 5 киловатт, срок службы до 5 лет, масса в 1300 кг. В 2032 году должен быть создан опытный головной образец энергомодуля", - сказал Ковальчук на пленарной сессии конференции "Наука на пилотируемых орбитальных станциях" в понедельник.

24 декабря прошлого года в "Роскосмосе " сообщили о подписании контракта с НПО Лавочкина по созданию к 2036 году российской лунной электростанции.

По данным "Роскосмоса", в ходе работ будут выполнены: разработка космических аппаратов, наземно-экспериментальная отработка, летные испытания, а также развертывание инфраструктуры на Луне.

В госкорпорации отметили, что основными функциями электростанции станут долговременное энергоснабжение потребителей российской лунной программы, а также объектов инфраструктуры Международной научной лунной станции (МНЛС), в том числе объектов зарубежных партнёров.

27 января гендиректор НПО Лавочкина Василий Марфин сообщил, что для размещения на Луне атомной электростанции потребуется три пуска в 2033-2035 годах: в 2033 году на Луну отправится экспериментальный космический аппарат, в 2034 - инфраструктурный, после них, в 2035 году, на Луну запустят энергомодуль.

3 марта 2024 года Юрий Борисов, занимавший тогда должность главы "Роскосмоса", заявил, что Россия совместно с Китаем на рубеже 2033-2035 годов планирует доставить и разместить на Луне ядерную энергетическую установку.

8 мая 2025 года "Роскосмос" и Китайская национальная космическая администрация подписали меморандум о сотрудничестве по созданию лунной электростанции.

В марте 2021 года РФ и КНР подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области создания МНЛС. 16 июня того же года Россия и Китай представили "дорожную карту" строительства совместной лунной базы.

Согласно опубликованному межправительственному соглашению, РФ и КНР в рамках создания МНЛС запланировали провести пять совместных миссий для размещения модулей на орбите и поверхности Луны.

Михаил Ковальчук Курчатовский институт Роскосмос
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });