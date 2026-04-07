В Дербентском районе Дагестана после схода воды нашли погибшую пенсионерку

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В Дербентском районе Дагестана после схода воды обнаружили тело женщины 1947 года рождения, общее число погибших во время наводнения в районе выросло до шести, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации района.

Ранее было известно о пяти погибших в Дагестане. Четверо из них, в том числе три ребенка, находились в двух машинах, которые поток воды снес в канал. Еще одного погибшего нашли в разрушенном из-за оползня доме в селе Кирки Кайтагского района. По фактам гибели людей возбуждены уголовные дела.

Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане. Затопленными оказались домовладения, дороги, электроподстанции, в связи с чем было ограничено электроснабжение почти в двух десятках районов. Режим ЧС введен в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах.