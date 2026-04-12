Россия не ждет краха НАТО на фоне недовольства США

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле не ожидают краха НАТО на фоне недовольства Вашингтона своими союзниками по альянсу, считают, что европейская составляющая НАТО будет только укрепляться.

"Я не думаю, что можно говорить о крахе альянса. Потому что так или иначе европейская составляющая будет расти", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

По его словам, в Москве видят испуг стран Европы в связи с последними шагами Вашингтона и предпринимаемые ими действия по общей политике обороны и безопасности ЕС.

"Вот эта основа будет дальше укрепляться и развиваться. И они будут вести дело к тому, чтобы создавать какой-то свой оборонный альянс", - считает представитель Кремля.

По его мнению, впереди очевидны очень сложные процессы, которые так или иначе повлияют на систему сдержек и противовесов в Европе.

Песков подчеркнул, что недооценивать силу альянса было бы опрометчиво и недальновидно. "Не стоит недооценивать, наверное, силу этого альянса, это было бы опрометчиво и недальновидно. Альянс очень сильный. То, что меняющиеся реалии современного мира заставят альянс трансформироваться - это очевидно", - сказал представитель Кремля.