Трамп снова выразил разочарование НАТО

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп вновь выступил с критикой Североатлантического альянса, заявив, что считает неразумным, что США тратят деньги на НАТО, чтобы якобы помогать защищаться от России.

"Мы тратили триллионы долларов на НАТО, чтобы помогать им, по сути, защищаться от России, - сказал он журналистам в Вашингтоне. - И я давно считаю, что это немного смехотворно, но мы потратили на это триллионы долларов. Я думаю, что этот вопрос будет очень серьезно изучен".

Трамп напомнил, что по его мнению, НАТО не помогли США в ситуации с Ираном.

"Я очень разочарован в НАТО, они нас не поддержали. Мы платим (...), а они нас не поддержали", - сказал американский лидер.

По его словам, "теперь они готовы прийти, но больше нет реальной угрозы".