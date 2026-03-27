Попова заявила о соответствии морской воды в районе побережья Анапы гигиеническим нормативам

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Морская вода в зоне чрезвычайной ситуации в Анапе, где в конце 2024 года произошло загрязнение мазутом, по итогам проведенных после Нового года исследований, соответствует гигиеническим нормативам, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В предыдущем сезоне и в грядущем сезоне рисков для побережья Черноморского на всем протяжении, за исключением зоны ЧС, мы не видим, его нет. И эти зоны совершенно доступны и свободны для отдыха в летний грядущий период. В зоне, где пляжи загрязнены, в самом деле вода морская соответствует гигиеническим нормативам в течение периода исследования, после Нового года", - сказала Попова журналистам.

Она также сообщила, что будет решаться проблема с загрязненным песком.

"Для того, чтобы исключить контактный путь попадания на кожу, мы предложили засыпку чистым песком пляжа на глубину не менее 50 сантиметров. Это важно, это ученые Академии наук оценили", - сказала Попова, отметив, что это снизит риски для детей и взрослых.

Глава ведомства подчеркнула, что специалисты Роспотребнадзора будут контролировать состояние пляжей и морской воды в течение всего летнего периода.

Также Попова заявила, что огромный масштаб уже проведенных работ по очистке дна и прибрежных территорий от нефтепродуктов "позволяет нам предположить, что летний оздоровительный сезон пройдет и на всем Черноморском побережье Российской Федерации, и на территории Анапы в прежнем режиме".