Поиск

Попова заявила о соответствии морской воды в районе побережья Анапы гигиеническим нормативам

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Морская вода в зоне чрезвычайной ситуации в Анапе, где в конце 2024 года произошло загрязнение мазутом, по итогам проведенных после Нового года исследований, соответствует гигиеническим нормативам, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В предыдущем сезоне и в грядущем сезоне рисков для побережья Черноморского на всем протяжении, за исключением зоны ЧС, мы не видим, его нет. И эти зоны совершенно доступны и свободны для отдыха в летний грядущий период. В зоне, где пляжи загрязнены, в самом деле вода морская соответствует гигиеническим нормативам в течение периода исследования, после Нового года", - сказала Попова журналистам.

Она также сообщила, что будет решаться проблема с загрязненным песком.

"Для того, чтобы исключить контактный путь попадания на кожу, мы предложили засыпку чистым песком пляжа на глубину не менее 50 сантиметров. Это важно, это ученые Академии наук оценили", - сказала Попова, отметив, что это снизит риски для детей и взрослых.

Глава ведомства подчеркнула, что специалисты Роспотребнадзора будут контролировать состояние пляжей и морской воды в течение всего летнего периода.

Также Попова заявила, что огромный масштаб уже проведенных работ по очистке дна и прибрежных территорий от нефтепродуктов "позволяет нам предположить, что летний оздоровительный сезон пройдет и на всем Черноморском побережье Российской Федерации, и на территории Анапы в прежнем режиме".

Хроника 15 декабря 2024 года – 27 марта 2026 года Разлив мазута в Керченском проливе
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дрозденко пока не ждет снижения интенсивности атак БПЛА на Ленинградскую область

Правительство не поддержало поправки в ОСАГО о выплате по европротоколу до 300 тыс. руб. при спорах о ДТП

Глава Роспотребнадзора заявила о безопасности прогревания песка на пляжах Анапы

В Совбезе предложили ввести господдержку для вывода мессенджеров РФ на зарубежные рынки

Российские туроператоры сообщили о визовом коллапсе в посольстве Великобритании

Арестован глава Минпрома Ставрополья, обвиняемый в превышении полномочий

Путин поддержал предложение о добровольных взносах бизнеса на нужды государства

Пляжи Анапы планируется открыть к 1 июня

Песков опроверг планы остановить поставки нефти по КТК для воздействия на США

В дни ПМЭФ планируют обеспечить "баланс между безопасностью и комфортом" при работе сотовой связи и такси

Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8819 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 471 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1118 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 150 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });