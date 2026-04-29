Дело бывшего тамбовского губернатора Егорова дошло до суда

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В Ленинский суд Тамбова поступило уголовное дело бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова, обвиняемого в получении взяток ( ч. 6 ст. 290 УК), сообщила пресс-служба региона.

Лица, участвовавшие в посредничестве в передаче взяток, обвиняются по ч. 4 ст. 291.1 УК. Все фигуранты арестованы.

В декабре 2025 года сообщалось, что Егорова обвиняют в получении взяток на сумму 80 млн рублей. Вместе с ним по делу проходят Александр Соломатин и Сергей Аганов.

По версии следствия, Егоров систематически получал взятки от предпринимателей Тамбовской области за покровительство их коммерческой деятельности и содействие в продвижении на государственную службу. Незаконно полученные средства он легализовывал, приобретая дорогостоящее имущество на имя близких родственников.

Следствие установило, что взятки Егоров получал от генерального директора АО "Газпром газораспределение Тамбов" и ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов" Романа Стефанова. Соломатин и Аганов выступали посредниками при передаче взяток.

Максим Егоров занимал пост главы Тамбовской области с октября 2021 года по ноябрь 2024 года.

