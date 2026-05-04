Погибшие на магаданском руднике были застрахованы по ОСОПО в ВСК

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Погибшие в результате обвала на руднике в Магаданской области были застрахованы по договору обязательного страхования ответственности владельца опасного объекта (ОСОПО) в "Страховом доме ВСК", сообщил Национальный союз страховщиков ответственности (НССО) со ссылкой на данные автоматизированной информационной системы союза.

30 апреля в скалах карьера на Кадыканчанском угольном разрезе в Сусуманском округе области произошло обрушение. Предположительно, из-за оттаивания вечной мерзлоты обрушилась линза. По предварительным оценкам, объем сошедшей горной массы составил 80 тысяч кубометров. Погибли восемь человек.

Как сказали в ВСК, договор ОСОПО заключен с ООО "Северовостокуголь" (дочернее предприятие ООО "Колымская угольная компания"), собственником угольного участка "Перспективный".

"В случае признания произошедшего события аварией на опасном объекте в трактовке закона №225-ФЗ, иждивенцам погибших, а при их отсутствии - ближайшим родственникам, в результате происшествия положены страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта", - отметили в НССО.

Размер фиксированной страховой выплаты за вред жизни составит 3 млн рублей на каждого погибшего. Дополнительно предоставляется компенсация фактических расходов на погребение в размере до 40 тысяч рублей.

Обязательным документом, необходимым страховой компании для начала осуществления выплат, является акт технического расследования причин аварии на ОПО - это итоговый документ при работе соответствующей комиссии, возглавляемой Ростехнадзором.

С 2012 года в России действует федеральный закон №225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте", который предусматривает компенсацию пострадавшим в результате аварии на опасном объекте, в том числе работникам предприятий. При этом по ОСОПО страховая выплата за причинение вреда жизни или здоровью осуществляется независимо от выплат, причитающихся по другим видам страхования, в том числе по обязательному социальному страхованию.