В Чебоксарах семьям погибших 5 мая выплатят по 1,5 млн рублей

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Пострадавшие в результате ЧС на территории Чувашии вправе получить единовременные денежные выплаты, следует из постановления кабинета министров республики от 20 декабря 2022 года, размещенного на портале нормативных правовых актов региона.

В частности, в документе говорится, что членам семей граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайной ситуации выплачивается единовременное пособие "в размере 1 567 500 рублей на каждого погибшего (умершего) в равных долях каждому члену семьи".

Гражданам, получившим в результате ЧС вред здоровью, выплатят от 313,5 тысяч рублей до 627 тысяч рублей - в зависимости от тяжести полученных травм.

Также пострадавшим предусмотрена единовременная материальная помощь в размере 15 675 рублей на человека и финансовая помощь в связи с утратой ими имущества первой необходимости: частичной - 78 375 рублей, полной - 156 750 рублей на человека.

Как сообщал ранее глава Чувашии Олег Николаев, в ночь на 5 мая БПЛА атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ республики. Утром 5 мая Николаев сообщил о повторных ударах в Чебоксарах. По последним данным, в результате погибли два человека, еще 35 пострадали. Повреждены 40 многоквартирных домов и соцобъекты, введен режим ЧС регионального характера.