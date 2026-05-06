В Ленинградской области "Бессмертный полк" пройдет в трех десятках населенных пунктов

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Ленинградской области шествия "Бессмертного полка" пройдут 9 мая в трех десятках населенных пунктов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комитета по сохранению культурного наследия региона.

"На территории Ленинградской области шествия "Бессмертного полка" пройдут в Городах воинской славы - Выборге, Гатчине, Луге, Тихвине и Городах воинской доблести - Волхове, Кингисеппе, Любани, Лодейном Поле и Подпорожье", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, акция состоится в поселке Красный Бор Тосненского района, деревне Гостилицы Ломоносовского района, а также в Ивангороде, Сланцах, Сосновом Бору, Киришах, Кировске, Приозерске, Волосово, поселке Сосново и в 14 населенных пунктах Всеволожского района.

Помимо масштабных ежегодных мероприятий, ставших визитной карточкой Ленинградской области, - программы в рамках мотопробега "Мы помним" 8 мая у мемориала "Разорванное кольцо" и концерта "Берега Победы" в Ивангороде 9 мая - проекты к 81-й годовщине Победы подготовили учреждения культуры региона. Так, в Ленинградской областной универсальной научной библиотеке откроется выставка "Музыка Победы". В витринах представлены пластинки, открытки и плакаты, посвященные войне. Дополняют экспозицию копии журналов и газет времен 40-х годов XX века.

"Концерты оркестра русских народных инструментов "Метелица" состоятся в Киришах, музейном комплексе "Дом авиаторов" во Всеволожском районе и в Тихвине. В программе - мелодии военных лет, композиции о войне и мире, которые стали неотъемлемой частью нашей исторической памяти", - рассказали в комитете.

Ленинградская государственная областная филармония подготовила концертную программу "Песни Победы". Знакомые мелодии прозвучат во Дворце искусств региона. А на обновленной сцене Дворца культуры в Сланцах состоится представление "Две вечных дороги - любовь и разлука"".