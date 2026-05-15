Отельеры в Туапсе снижают цены на лето

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Бронирования Туапсе на лето замедлились на фоне разлива нефтепродуктов, отельеры предлагают путешественникам скидки на размещение, чтобы восстановить турпоток, сообщили "Интерфаксу" в Российском союзе туриндустрии .

"Мы фиксируем спад бронирований Туапсе на лето на 10-12%. Сейчас многие отели предлагают скидки в пределах 10-15%, чтобы привлечь больше путешественников. Важно понимать, что курорт преимущественно предлагает бюджетные варианты размещения, там и так цены невысокие", - рассказали в пресс-службе туроператора "Мультитур".

Падение спроса на Туапсе особенно заметно по июню, это может оказать небольшое влияние на общий турпоток в Краснодарский край этим летом.

"Скорее всего, в июне спад по заездам составит около 10-15%, период высокого сезона - продажи сохранятся на уровне прошлого года, если не будет новых непредвиденных ситуаций. Необходимо учесть, что глубина продаж в этом году существенно сократилась", - объяснили в компании.

В пресс-службе туроператора "Алеан" сообщили, что спрос на курортные поселки Туапсинского района на лето снизился на 50% относительно показателей прошлого года.

"После аннуляций на фоне происшествия спрос по направлению не восстановился. Бронирования на лето идут неактивно. Объекты размещения, которые придерживаются динамического ценообразования, начинают корректировать цены. В небольших отелях снижение может быть в пределах 20%. При этом есть крупные объекты, пансионаты, санатории, которые придерживаются ранее выставленных цен", - рассказали в компании.

По данным туроператоров, с Туапсинского района туристы переориентируются на Анапу, Крым, Лазаревское, Геленджик.

Как отметил член правления РСТ, гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин, доля Туапсинского района в общем объеме продаж по Краснодарскому краю небольшая.

"Курортные поселки, такие как Ольгинка, Новомихайловское, удалены от промышленного центра Туапсе. Загрязнений на пляжах не зафиксировано. Тем не менее, бронирования замедлились на 20-25%. Но курортный сезон начинается к середине июня, и если ликвидация последствий закончится до старта сезона, то туристы приедут", - заключил эксперт.

В апреле-мае 2026 года в Туапсе произошла серия атак беспилотников на нефтеперерабатывающий завод и морской терминал. Это привело к пожарам и разливу нефтепродуктов.