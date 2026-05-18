"Единая Россия" выступает против запрета детям доступа в соцсети

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил что парламентское большинство не поддерживает идею запрета не достигшим 14 лет пользоваться соцсетями.

"Единая Россия" против идей запретить доступ пользователям до 14 лет в социальные сети", - написал Боярский в понедельник в своем канале в Мах.

Он считает, что нужно сосредоточиться на развитии отечественных платформ, на которых уделяется пристальное внимание борьбе с нежелательным и деструктивным контентом, "а регулировать доступ детей в социальные сети - это дело внутрисемейное, и не надо туда лезть", родители разберутся сами.

"Общество уже устало от подобных инициатив. Предлагаю авторам таких и многих других "новаций" заняться чем-то более полезным", - отметил председатель комитета.