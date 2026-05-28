После поджога у ж/д станции в Петербурге задержан 15-летний школьник

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге 15-летнему школьнику предъявили обвинение в теракте (ч. 1 ст. 205 УК) в связи с поджогом на железной дороге, сообщил СКР. Он задержан.

По версии следствия, вечером 26 мая он поджег комплексную трансформаторную подстанцию у железнодорожной станции Полюстрово в Красногвардейском районе. При этом он "действовал по указанию куратора, поступившему через мессенджер", отметили в СК.

Скоро суд выберет задержанному меру пресечения. Следствие выясняет обстоятельства случившегося и занимается выявлением тех, кто склонил подростка к противоправному поведению.