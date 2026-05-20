Песков прокомментировал заявление СВР о возможных ударах Украины по России из Латвии

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы и военные следят за ситуацией в связи с информацией Службы внешней разведки о том, что Украина готовит удары по России с территории Латвии.

"Эта проблема есть, и соответствующие наши службы, прежде всего военные, внимательно отслеживают ситуацию и формулируют необходимую реакцию нашей страны", - сказал он "Известиям".

Он обратил внимание на то, что "беспилотники уже попадают (в Россию) через воздушное пространство прибалтийских государств". Он объяснил это тем, что там, по его словам, "достаточно недалекие политики находятся у власти", "они пропитаны русофобией, что мешает им давать трезвые оценки происходящего в мире".

СВР 19 мая заявила, что Вооруженные силы Украины готовятся к серии новых ударов по тыловым регионам России и не собираются "ограничиваться использованием воздушных коридоров, которые предоставляли ВСУ страны Балтии": "Беспилотники планируется запустить также с территории этих государств". По данным разведки, "несмотря на опасения латвийской стороны стать жертвой ответного удара Москвы, киевские власти убедили Ригу дать согласие на проведение операции". "В Латвию уже направлены военнослужащие Сил беспилотных систем ВСУ. Они размещены на латвийских военных базах "Адажи", "Селия", "Лиелварде", "Даугавпилс" и "Екабпилс", - заявили в СВР.