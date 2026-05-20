"Азимут" за семь лет рассчитывает приобрести более 30 SJ-100

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Азимут" планирует в ближайшие семь лет приобрести более 30 отечественных самолетов Superjet 100, сообщил на заседании совета по инвестициям при губернаторе Ростовской области гендиректор АО "Региональная корпорация развития" (РКР, владеет 25% плюс 2 акции АО "Авиакомпания "Азимут") Михаил Тихонов.

"Если сегодня мы имеем в парке 19 судов Superjet 100, то в 2026 году планируется приобретение еще одного самолета. И у нас есть программа развития, то есть предварительно подписанный протокол с ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация) о том, что у нас порядка 31 самолета Superjet новых, уже полностью модернизированных, российского производства, будут закуплены в ближайшие семь лет", - сказал Тихонов.

"И также есть намерение приобрести 20 судов типа МС-21", - добавил он.

Тихонов напомнил, что "Азимут" реализует инвестпроект по строительству ангарного комплекса на территории ростовского аэропорта "Платов". "Ангар, который строит компания, позволит полностью проводить техобслуживание одновременно двух самолетов класса Superjet 100, самолеты типа МС-21. (...) Мы хотим делать акцент на сложных формах ремонта, и Superjet, кроме нас, никто делать на юге не будет. По крайней мере, мы это проговаривали c ОАК, надеемся, что договоренности останутся", - добавил гендиректор РКР.

Первый замминистра транспорта Ростовской области Александр Чекменев сообщил в ходе заседания, что готовность ангара составляет 40%. По его словам, авиакомпания инвестирует в проект 1,1 млрд рублей, уже освоено более 600 млн рублей. При этом ранее сообщалось, что "Азимут" перенес ввод в эксплуатацию ангара в Ростовской области на лето 2026 года.

В России эксплуатируются около 160 самолетов Superjet 100, которые были построены ПАО "ОАК" в международной кооперации и оснащены иностранными комплектующими, включая франко-российские двигатели SaM146. Серийное производство таких лайнеров было остановлено в 2022 году из-за антироссийских санкций. Росавиация продлила ресурс SaM146, что позволит эксплуатировать "Суперджеты" до 2028-2029 годов, говорил в октябре 2025 года глава ведомства Дмитрий Ядров. В дальнейшем, по его словам, изучается вопрос о ремоторизации лайнеров российскими двигателями ПД-8. Ими же будет оснащаться импортозамещенная версия "Суперджета", поставки которой ожидаются с конца 2026 года.

"Азимут" базируется в аэропортах Краснодара и Минеральных Вод. В 2025 году компания перевезла 2,27 млн пассажиров, что на 8% меньше, чем годом ранее.

РКР принадлежит Ростовской области, деятельность корпорации сосредоточена на мероприятиях по мониторингу ситуации на предприятиях угольной промышленности, созданию новых производств для развития промышленного, сельскохозяйственного и инфраструктурного потенциала области, по формированию информационно-технологического сообщества на площадке Южного IT-парка и кластерному развитию территории.