Москва возложила на Киев ответственность за эскалацию боевых действий после атаки в ЛНР

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Киев и его союзники несут всю ответственность за эскалацию боевых действий и подрыв политико-дипломатических усилий по урегулированию конфликта после удара по колледжу в Старобельске (ЛНР), заявили в МИД РФ.

"Совершив злодеяние против детей в Старобельске, киевский режим и его кураторы берут на себя всю полноту ответственности за эскалацию боевых действий и подрыв политико-дипломатических усилий по урегулированию конфликта", - говорится в заявлении в МИД РФ в пятницу.

Как указывается в заявлении, "подобные удары дальнобойным оружием, поставленным киевскому режиму странами НАТО, включая БПЛА, осуществляются при техническом содействии иностранных специалистов из известных стран альянса".

"Располагаем достоверной информацией, что западные столицы снабжают ВСУ разведданными и помогают с целенаведением", - подчеркнули на Смоленской площади.

В МИД РФ отметили, что "никто из находившихся в здании не принимал и не мог принимать участия в боевых действиях, а рядом с колледжем нет никаких военных объектов".

"Выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - подчеркнули на Смоленской площади, добавив, что Москва призывает международные структуры и правительства осудить действия Киева и дать им честную оценку.

В ночь на 22 мая в Старобельске были атакованы учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета.

По официальным данным, в момент атаки в здании пятиэтажного общежития, которое в результате удара обрушилось до второго этажа, находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. В настоящий момент известно о четырех погибших и 40 пострадавших.

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о теракте.

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 мая 2026 года Военная операция на Украине
МИД РФ ЛНР Украина Старобельск
