Ученые сообщили о крупных выбросах плазмы на Солнце

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Массовые выбросы плазмы были зафиксированы на Солнце в минувшие выходные, сообщили в понедельник в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

"Наблюдающие окрестности Солнца коронографы зафиксировали массовые выбросы плазмы в космическое пространство. Источники событий располагаются преимущественно на обратной стороне: это новые, ещё не вышедшие к Земле группы пятен, не имеющие пока номеров в каталогах, а также недавно ушедшая туда группа 4436, неожиданно возобновившая активность", - говорится в сообщении лаборатории.

По данным ученых, "угроз для Земли события в силу своего расположения не представляют, но подтверждают восстановление солнечной активности после 2-3 недельного относительного затишья".

В лаборатории отметили, что часть крупных солнечных пятен с обратной стороны вышла на обращенную к Земле сторону, но пока не проявляет активности.

"Есть вероятность, что к Земле вышли "обломки" без энергии. (...) Прямых угроз на данный момент не видно", - заявили специалисты.

Ученые сообщили, что вероятность вспышек высшего балла на обращенной к Земле стороне Солнца пока сохраняется в диапазоне 5-10%, что для текущего состояния активности является низким значением.

