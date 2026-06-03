Две сильные вспышки зарегистрированы на Солнце

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Две сильные вспышки класса М произошли в среду на Солнце, сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ) имени Федорова.

"В 10:00 МСК в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4455 (N15W16) зарегистрирована вспышка M7.8 продолжительностью 27 минут", - говорится в сообщении.

По данным ученых, еще одна вспышка класса M9.3 была зарегистрирована в 04:36 по московскому времени, ее продолжительность составила 32 минуты.

Солнечные вспышки делятся на пять категорий в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: А, В, C, М и Х. Вспышки класса М относятся к сильным, они могут вызвать радиопомехи на Земле и возможные геомагнитные бури.