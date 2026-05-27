Песков сказал, что общение Путина и Пашиняна пока не планируется

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Общение президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в ближайшее время не запланировано, сказал на брифинге пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Нет, они (контакты - ИФ) были недавно, поэтому таких планов нет", - сказал он перед вылетом в Астану, где на этой неделе пройдет саммит ЕАЭС.

Глава правительства Армении встречался с президентом России 1 апреля. Следующую их встречу, по словам Пашиняна, планируют в июне.

На саммит ЕАЭС в Астану Пашинян не поедет.