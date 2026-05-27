Минфин вернется осенью к вопросу о введении акциза на безникотиновые вейпы

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Вопрос о введении в России акциза на безникотиновые вейпы по аналогии с никотинсодержащей продукцией может быть рассмотрен осенью 2026 года, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов.

"Мы вернемся к этому вопросу осенью при рассмотрении основных направлений налоговой политики в рамках бюджетного пакета", - сказал он.

Пока, по его словам, надо решить вопросы с техническим регулированием, "чтобы отделить безникотиновые вейпы от иной продукции".

"Здесь есть вопросы технического регулирования. Когда вопросы будут решены, тогда можно будет обсуждать и акциз", - заявил Сазанов.

Как сообщали "Известия" в конце апреля, проработка вопроса о внесении изменений в ст. 181 Налогового кодекса, предусматривающих введение акциза на безникотиновые жидкости для электронных систем доставки никотина (ЭСДН), запланирована на третий квартал 2026 года. Об этом говорится в материалах Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Как поясняли эксперты изданию, формально жидкости для ЭСДН - уже подакцизный товар. Ставка в 2026 году составляет 49 рублей за 1 мл - после резкого повышения на 110% в 2024 году (до 42 рублей) и последующей индексации. Однако, согласно Налоговому кодексу, это предусмотрено для никотинсодержащей продукции, которой признается жидкость с содержанием никотина от 0,1 мг/мл. Все, что ниже этого порога или не содержит это вещество вовсе, автоматически выводится из-под налогообложения, чем зачастую пользуются недобросовестные производители.

Долю безникотиновой продукции на российском рынке жидкостей для ЭСДН эксперты оценивают от 40% до 60%. Таким образом, на этот сегмент приходится от 70 млрд до 120 млрд рублей ежегодного оборота российского рынка электронных сигарет. По оценке NeoAnalytics, на которое ссылаются "Известия", по итогам 2024 года объем российского рынка электронных сигарет превысил 250 млрд рублей.