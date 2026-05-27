Володин поручил взять на депутатский контроль ситуацию с летним детским отдыхом

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на депутатский контроль ситуацию с организацией в РФ детского летнего отдыха.

"Коллеги, поддержим - взять на депутатский контроль ситуацию, связанную с детским оздоровительным отдыхом", - сказал председатель Госдумы на заседании в среду.

Он напомнил, что, по данным министерств и ведомств, на сегодняшний день в России числится порядка 40 тысяч учреждений для летнего детского отдыха, однако 78% из них - пришкольные лагеря. "А если говорить о детских оздоровительных лагерях, их всего немногим более двух тысяч, составляют они 5,5 % от общего количества", - добавил председатель Госдумы.

Володин подчеркнул, что доступность детского отдыха решит и другие вопросы, например, "связанный с засильем и влиянием гаджетов". По его словам, выход из ситуации - не в запретах, а в альтернативах. "Кто хочет заниматься популизмом, запрещать - это не лучший путь. Нам с вами надо предлагать альтернативу", - добавил он.

Соответствующая дискуссия возникла на пленарном заседании в среду после выступления председателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной.