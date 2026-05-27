Володин поручил взять на депутатский контроль ситуацию с летним детским отдыхом

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на депутатский контроль ситуацию с организацией в РФ детского летнего отдыха.

"Коллеги, поддержим - взять на депутатский контроль ситуацию, связанную с детским оздоровительным отдыхом", - сказал председатель Госдумы на заседании в среду.

Он напомнил, что, по данным министерств и ведомств, на сегодняшний день в России числится порядка 40 тысяч учреждений для летнего детского отдыха, однако 78% из них - пришкольные лагеря. "А если говорить о детских оздоровительных лагерях, их всего немногим более двух тысяч, составляют они 5,5 % от общего количества", - добавил председатель Госдумы.

Володин подчеркнул, что доступность детского отдыха решит и другие вопросы, например, "связанный с засильем и влиянием гаджетов". По его словам, выход из ситуации - не в запретах, а в альтернативах. "Кто хочет заниматься популизмом, запрещать - это не лучший путь. Нам с вами надо предлагать альтернативу", - добавил он.

Соответствующая дискуссия возникла на пленарном заседании в среду после выступления председателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной.

Госдума Вячеслав Володин Нина Останина
Шойгу не исключил появления ядерного оружия в Австралии из-за ее участия в AUKUS

Проект закона об ответственности за незаконный майнинг принят Думой в I чтении

Летные испытания ракеты с многоразовой первой ступенью "Амур" начнутся в 2031 г.

Власти сообщили о повреждении 30 домов в результате ночной атаки на Севастополь

РФ приостановит соглашение с Ереваном по газу в случае продолжения процесса вступления Армении в ЕС

Оверчук назвал логичным пересмотр соглашений с Арменией по газу в случае ее выхода из ЕАЭС

Роспотребнадзор заявил об отсутствии риска распространения Эболы в РФ

США не запрашивали агреман на нового посла в Москве

В ДНР в результате атак БПЛА пострадали девять сотрудников МЧС

Верховный суд РФ оценит практику признания доказательств, сформированных ИИ

