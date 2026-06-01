Песков назвал "текущими проблемами" ограничения продажи бензина Аи-95 и Аи-92 в Крыму

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Вопрос об ограничении на продажу бензина АИ-95 и АИ-92 в Крыму является текущей проблемой, которая должна быть решена, заявили в Кремле.

"Это текущие проблемы, они подлежат решению. Это вопросы, которые стоят на повестке дня, все уровни властей работают над решением проблем", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

О том, что бензин марок АИ-92 и АИ-95 в Севастополе будут продавать только по талонам, сообщил в воскресенье губернатор Михаил Развожаев.

"Информация о ситуации со снабжением топливом Севастополя. С 7 утра на АЗС ТЭС сегодня велась продажа топлива. За несколько часов был разобран весь сформированный лимит на день. Поэтому сегодня в Севастополе продажа бензина марок Аи-92, Аи-95 будет производиться только по талонам. Это временная мера, необходимая для того, чтобы мы могли восполнить запасы топлива на АЗС", - написал Развожаев в своем канале в Max в воскресенье.

По его словам, это связано с необходимостью усиления мер безопасности и оптимизации логистических маршрутов, по которым топливо доставляется в Севастополь, правительство Севастополя совместно с профильными федеральными министерствами круглосуточно работает над ее разрешением. Это временные, но объективные вызовы, с которыми мы справимся", - добавил губернатор.

Он заявил, что объемы поставок топлива будут наращиваться, все экстренные и жизнеобеспечивающие службы города - скорая помощь, полиция, МЧС, пожарные, общественный транспорт, коммунальные предприятия - обеспечены им и продолжают работать в штатном режиме.

Губернатор также сообщил, что в городе вводится ограничение на продажу топлива в канистрах.

Ранее сообщалось, что 22 мая из-за логистических сложностей в Севастополе ввели ограничения на продажу топлива.

Продажу бензина Аи-95 на АЗС в Крыму также ограничили с 29 мая объемом 20 литров в одни руки раз в сутки.