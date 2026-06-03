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В Херсонской области в результате последних атак двое погибли, шестеро ранены

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В Херсонской области в последнее время в результате атак и других инцидентов два человека погибли, еще шестеро получили ранения, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

В Новой Збурьевке беспилотник атаковал жилой дом, погиб мужчина, его личность устанавливается. В результате удара БПЛА по машине ранена женщина.

В Алешках мужчина погиб, подорвавшись на мине, ранения получил еще один мужчина.

Также в Алешках в результате подрыва на мине раныне еще двое мужчин.

В Любимовке дрон атаковал легковую машину, ранения получили двое мужчин.

Все пострадавшие госпитализированы.

Хроника 24 февраля 2022 года – 03 июня 2026 года Военная операция на Украине
Владимир Сальдо Херсонская область Новая Збурьевка Алешки
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