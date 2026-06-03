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Дагестан и Чечня получат 3 мдрд рублей на строительство и капремонт школ после наводнений

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Дагестан и Чечня получат около 3 млрд рублей на ликвидацию последствий наводнения, средства пойдут на строительство и капитальный ремонт поврежденных объектов, в том числе детских садов, школ и колледжей, сообщил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

"Прошу Министерство просвещения оперативно направить средства, а также держать на контроле, чтобы все восстановительные и ремонтные работы были выполнены в полном объеме и строго к началу нового учебного года", - сказал он.

Он отметил, что больше половины разрушенных школ находятся в сельской местности, многие из них - единственные в населенных пунктах.

Хроника 28 марта – 03 июня 2026 года Наводнение в Дагестане
Дагестан Чечня Михаил Мишустин
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