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Патриарх Кирилл направил митрополита Илариона служить в Бразилию

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Митрополит Иларион (Алфеев), задержанный на прошлой неделе в Чехии, направлен патриархом Кириллом на служение в Аргентинско-Южноамериканскую епархию.

В патриаршем указе, который цитирует в среду сайт Русской православной церкви, отмечается, что митрополит будет служить в храме Петра и Павла в городе Санта-Роза, а также в храме Иоанна Богослова в городе Кампина-дас-Мисойнс (Бразилия).

В конце 2024 года митрополит Иларион был почислен на покой (отправлен на пенсию) в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах и пристрастии к роскоши. Более года митрополит служил после этого в Карловых Варах, пока на него не поступил сигнал, что в машине, на которой он передвигается, находятся запрещенные вещества.

24 мая митрополит был задержан, но уже 26-го отпущен на свободу без предъявления обвинений и дополнительных условий. 30 мая архиерей вернулся в Москву, где ему теперь определили служить на бразильской земле.

Бразилия митрополит Иларион патриарх Кирилл РПЦ Чехия
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