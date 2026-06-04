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Движение пассажирских поездов дальнего следования приостановили в Крыму

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Движение пассажирских поездов дальнего следования приостановили в Крыму, сообщил "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь) в четверг.

"По указанию компетентных органов было приостановлено движение поездов в Крыму", - говорится в телеграм-канале компании.

Отмечается, что из-за этого прогнозируется задержка отправления поезда в Москву из Феодосии.

Кроме того, из-за ранее действовавших ограничений задерживается движение семи поездов в Крым и пяти поездов с полуострова.

Как сообщалось, с вечера среды до утра четверга, по данным МЧС, в Крыму действовала беспилотная опасность, после 11:00 ее объявили снова. С 2:37 было перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту, движение запустили семь часов спустя.

Также в республике приостановлено движение пассажирских поездов: с утра ограничение действовало на все маршруты, позднее оно сохранилось только на евпаторийском направлении (запад полуострова).

Гранд Сервис Экспресс Крым
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