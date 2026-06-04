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В Томской области отменили вечерний автобусный рейс из-за ограничений продаж ГСМ

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Томской области временно отменены вечерние автобусные рейсы по маршруту Кедровый - Калининск в связи с ограничением продажи горюче-смазочных материалов (ГСМ), сообщает администрация города Кедрового.

"С 5 июня вечерний рейс на 19:45 по маршруту Кедровый - Калининск - Кедровый временно приостановлен. О возобновлении вечернего рейса сообщим дополнительно", - говорится в сообщении.

Из Кедрового выполняются только три автобусных рейса: в поселок Калининск, входящий в городской округ Кедровый, аэропорт "Кедровый" и на дачные участки (урочище "Яровое"). Перевозки выполняет индивидуальный предприниматель Александра Верхунова.

Как пояснила "Интерфаксу" Верхунова, ограничения на продажу ГСМ были введены поставщиком топлива - единственной заправочной станцией в городе, собственником которой также является индивидуальный предприниматель.

Она добавила, что, кроме рейса в Калининск, отменены рейсы на дачные участки из-за экономической нерентабельности: данный маршрут является коммерческим и не субсидируется администрацией.

"Интерфакс" направил официальные запросы в правительство Томской области и администрацию города Кедрового с просьбой прокомментировать ситуацию.

Муниципальное образование город Кедровый с населением 2,6 тысячи человек - один из самых труднодоступных муниципалитетов Томской области. Город был построен посреди тайги для освоения окрестных нефтяных месторождений. Связь города с "большой землей" осуществляется по зимнику либо по воздуху - авиасообщение с Томском осуществляется авиакомпанией "Аэропром" (Красноярский край).

Кедровый Калининск Томская область
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