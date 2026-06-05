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Задержанные поезда, следовавшие в Крым, прибыли на станции или вошли в график

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Пассажирские поезда, следовавшие в Крым с опозданием из-за приостановки движения на участках железной дороги на фоне беспилотной опасности в ночь на четверг, вошли в график или прибыли на станции назначения, сообщает "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь).

В канале ГСЭ в Max уточняется, что на 9:00 пятницы задерживаются восемь поездов из Крыма - шесть составов в Москву (три из Симферополя, два из Севастополя и один из Евпатории) и по одному в Санкт-Петербург и Омск из Симферополя. Время задержки - от 2,5 до 11 часов.

"Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4 часов, обеспечиваются питанием и водой. Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации", - добавили в ГСЭ.

Как сообщалось, с вечера среды до утра четверга, по данным МЧС, в Крыму действовала беспилотная опасность, в ночь на 4 июня в течение 7 часов было перекрыто движение по Крымскому мосту. Утром того же дня в ГСЭ сообщили, что задерживалось движение семи поездов в Крым и пяти поездов с полуострова.

Гранд Сервис Экспресс Крым
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