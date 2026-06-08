Поиск

Пашинян заявил, что Армению ждет активная работа в ЕАЭС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о предстоящей активной работе в ЕАЭС и продолжении процесса диверсификации рынка экспорта.

"Есть четкая политическая приверженность, что сельхозпродукция Армении будет экспортироваться в ЕС без таможенных пошлин. Это станет реальностью в скором времени. Важно, что мы уже получили доступ к рынку роз в Нидерландах", - сказал Пашинян в парламенте в понедельник.

По его словам, Армению "ожидает активная работа в ЕАЭС".

"И мы выполним эту работу. Но в то же время мы изучим происходящие в этот период процессы. С Евросоюзом уже есть договоренность об экстренном содействии в размере 50 млн евро, которые используем в тех случаях, когда увидим, что создаются необоснованные препятствия для нашего экспорта", - сказал Пашинян.

"Наша политика продолжит ориентироваться в направлении диверсификации рынков экспорта", - добавил он.

Как сообщалось, Россельхознадзор с 22 мая ввел запрет на поставки из Армении цветов, с 30 мая - ввел временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из республики, со 2 июня - на ввоз плодов косточковых культур (вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов) и свежего винограда, с 3 июня - на ввоз из Армении плодов семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов. Кроме того, по сообщению Россельхознадзора, Армении со 2 июня необходимо приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в РФ.

Ранее Пашинян назвал неправильным и политизированным запрет на ввоз в Россию некоторых видов армянских продуктов.

Как сообщил ранее в понедельник ЦИК со ссылкой на предварительные данные, партия Пашиняна "Гражданский договор" набрала на парламентских выборах 7 июня 49,81% по результатам подсчета 100% голосов избирателей.

У партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна 23,29%. На третьем месте блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 9,94%. За партию Гагика Царукяна "Процветающая Армения" проголосовали 4%.

Армения ЕАЭС ЕС Никол Пашинян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Каллас объявила о новых правилах действий кораблей военно-морской операции ЕС IRINI

В ЦАХАЛ зафиксировали новый пуск ракет из Ирана по Израилю

 В ЦАХАЛ зафиксировали новый пуск ракет из Ирана по Израилю

Партия Пашиняна на выборах в Армении набрала 49,81% после подсчета 100% голосов

 Партия Пашиняна на выборах в Армении набрала 49,81% после подсчета 100% голосов

Что случилось этой ночью: понедельник, 8 июня

Партия Пашиняна на выборах в Армении набирает чуть более 50% после подсчета 90% голосов

 Партия Пашиняна на выборах в Армении набирает чуть более 50% после подсчета 90% голосов

Си Цзиньпин прибыл с госвизитом в КНДР

Падение индекса Nasdaq в пятницу было максимальным с апреля 2025 года

 Падение индекса Nasdaq в пятницу было максимальным с апреля 2025 года

Домодедово работает по согласованию

 Домодедово работает по согласованию

КСИР подтвердил, что Израиль атаковал цели в Иране ракетами воздушного базирования

КСИР атаковал базы курдов в Ираке
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2529 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9800 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 167 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов