Пашинян заявил, что Армению ждет активная работа в ЕАЭС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о предстоящей активной работе в ЕАЭС и продолжении процесса диверсификации рынка экспорта.

"Есть четкая политическая приверженность, что сельхозпродукция Армении будет экспортироваться в ЕС без таможенных пошлин. Это станет реальностью в скором времени. Важно, что мы уже получили доступ к рынку роз в Нидерландах", - сказал Пашинян в парламенте в понедельник.

По его словам, Армению "ожидает активная работа в ЕАЭС".

"И мы выполним эту работу. Но в то же время мы изучим происходящие в этот период процессы. С Евросоюзом уже есть договоренность об экстренном содействии в размере 50 млн евро, которые используем в тех случаях, когда увидим, что создаются необоснованные препятствия для нашего экспорта", - сказал Пашинян.

"Наша политика продолжит ориентироваться в направлении диверсификации рынков экспорта", - добавил он.

Как сообщалось, Россельхознадзор с 22 мая ввел запрет на поставки из Армении цветов, с 30 мая - ввел временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из республики, со 2 июня - на ввоз плодов косточковых культур (вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов) и свежего винограда, с 3 июня - на ввоз из Армении плодов семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов. Кроме того, по сообщению Россельхознадзора, Армении со 2 июня необходимо приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в РФ.

Ранее Пашинян назвал неправильным и политизированным запрет на ввоз в Россию некоторых видов армянских продуктов.

Как сообщил ранее в понедельник ЦИК со ссылкой на предварительные данные, партия Пашиняна "Гражданский договор" набрала на парламентских выборах 7 июня 49,81% по результатам подсчета 100% голосов избирателей.

У партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна 23,29%. На третьем месте блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 9,94%. За партию Гагика Царукяна "Процветающая Армения" проголосовали 4%.