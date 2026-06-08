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Севастополь перевел колледжи и техникумы на дистанционное обучение

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Студенты колледжей и техникумов Севастополя переводятся на дистанционный формат обучения из-за текущей обстановки в регионе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в понедельник.

"В связи с текущей обстановкой в регионе, ради безопасности студентов и педагогов, департамент образования и науки Севастополя принял решения, касающиеся системы среднего профессионального образования. Для студентов колледжей и техникумов введён дистанционный формат обучения", - написал Развожаев в своем канале в Мах.

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Он уточнил, что занятия будут проводиться с использованием современных образовательных платформ и цифровых ресурсов, что позволит сохранить учебный процесс без очного присутствия. По его словам, департамент образования и науки города обеспечит необходимую техническую и методическую поддержку.

Выпускные экзамены переноситься на осень не будут, они пройдут с соблюдением всех необходимых мер безопасности, добавил Развожаев.

Кроме того, высшим учебным заведениям Севастополя, находящимся в ведении Минобрнауки РФ, рекомендовано пересмотреть организацию учебного процесса и по возможности также перейти на дистанционный формат. Окончательные решения принимают ректоры вузов.

Севастополь Михаил Развожаев
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