В Севастополе усилят контроль на АЗС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В Севастополе будет введён отдельный механизм обеспечения топливом жителей с тяжёлыми заболеваниями и усилен контроль на АЗС, сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам аппаратного совещания правительства города в понедельник.

"Поручил подчиненным подготовить список людей с тяжёлыми заболеваниями, которые пользуются личным транспортом, чтобы ездить на жизненно необходимые процедуры - например, гемодиализ или химиотерапию: для них будет запущен отдельный механизм обеспечения топливом", - написал Развожаев в своем канале в Мах.

По его словам, в городе продолжается круглосуточная работа по снабжению топливом и взаимодействие с федеральными ведомствами для наращивания поставок.

Отпуск топлива на АЗС сети "ТЭС" продолжится по системе QR-кодов, которая применяется для упорядочивания распределения в условиях ограниченных поставок.

Также поручено расширить систему горячей линии для туристов и сформировать резерв сотрудников ведомств для работы контролёрами на АЗС.

22 мая из-за логистических сложностей ограничения на АЗС на продажу топлива в 20 литров на человека ввели в Севастополе, с 29 мая ограничения на продажу бензина АИ-95 ввели в Крыму. Уже с 31 мая ограничения распространили и на АИ-92, при этом две крупнейшие сети АЗС полуострова - "Атан" и "ТЭС" - прекратили свободную продажу АИ-95, отпуск велся только по талонам. 4 июня глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на ближайшие дни полностью приостанавливается свободная продажа бензина в Крыму.

Развожаев сообщил, что в городе начала работать система онлайн-учета и распределения топлива через QR-коды, позволяющая жителям приобретать ограниченный объем бензина и дизельного топлива в условиях дефицита и избегать очередей на АЗС.