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В Кремле обеспокоены новым витком напряженности между США и Ираном

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Москва обеспокоена новым витком напряженности между США и Ираном, призывает стороны конфликта к сдержанности и к возвращению к переговорам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы обеспокоены этим, мы призываем все стороны этого конфликта к сдержанности. Мы призываем все-таки к возвращению к переговорному процессу", - сказал Песков журналистам в четверг, комментируя последние события в отношениях США и Ирана.

"Очередной виток эскалации напряженности чреват новыми дополнительными негативными последствиями для ситуации в регионе и международной экономики в целом", - добавил он

Дмитрий Песков Иран США
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