Последствия атаки БПЛА на предприятие в Татарстане устранены

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Глава Татарстана Рустам Минниханов посетил Нижнекамск, где ему доложили, что последствия атаки БПЛА на предприятие устранены, сообщает в субботу пресс-служба руководителя республики.

"В ходе поездки Рустам Минниханов провел заседание штаба по обеспечению устойчивой работы топливно-энергетического комплекса. Ему сообщили, что благодаря слаженной работе служб, последствия атаки на предприятие были устранены", - говорится в сообщении.

Уточняется также, что под ударами оказалось предприятие нефтехимического комплекса.

Ранее сообщалось, что 12 июня была совершена массированная атака БПЛА на Закамский регион республики. В результате был поврежден жилой дом, пострадали четыре человека. Также атаке подверглись предприятия региона. Отмечалось, что производственные процессы не остановлены. Все необходимые службы находятся на местах.