Бывшая жена бывшего вице-губернатора Чемезова получила условный срок

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге Кировский районный суд приговорил к условному сроку бывшую жену бывшего вице-губернатора Свердловской области Ирину Чемезову по делу о мошенничестве (ч. 4. ст. 159 УК), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Она получила пять лет лишения свободы условно и штраф в 1,5 млн рублей. Вины она не признала.

По версии следствия, Чемезова похитила 15 млн рублей бюджетных средств, выделенных в качестве грантов на развитие туризма.

В сентябре 2025 года Верх-Исетский районный суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ее бывший муж, вице-губернатор региона Олег Чемезов был отстранен от должности, задержан и арестован также по делу о мошенничестве. В конце декабря 2025 года его перевели под домашний арест.