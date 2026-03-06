Поиск

Бывшую жену экс-вице-губернатора Чемезова обвинили в хищении 15 млн рублей

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Стала известна суть обвинения, предъявленного бывшей жене бывшего свердловского экс-замгубернатора Олега Чемезова Ирине, которая в сентябре стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве.

"По версии следствия, она похитила 15 млн рублей бюджетных средств, выделенных в качестве грантов на развитие туризма", - сообщает пресс-служба Кировского районного суда Екатеринбурга.

6 марта состоялось очередное заседание по делу. Там было оглашено обвинительное заключение, установлен порядок исследования доказательств со стороны обвинения. Кроме того, суд рассмотрел ходатайство стороны защиты о прекращении уголовного дела. В удовлетворении отказано. Следующее заседание состоится 18 марта, сообщили в суде

Ирина Чемезова обвиняется по ч.4. ст.159 УК (мошенничество). В сентябре 2025 года Верх-Исетский суд поместил ее под домашний арест. Вины она не признала.

Ее бывший муж, вице-губернатор региона Олег Чемезов, был отстранен от должности, задержан и арестован также по делу о мошенничестве. В конце декабря 2025 года его перевели под домашний арест.

