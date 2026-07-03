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Восьмиклассник задержан по подозрению в поджоге трансформаторной подстанции

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Восьмиклассник из Мытищ задержан по обвинению в поджоге трансформаторной подстанции на железнодорожных путях в округе Пушкино, сообщили в управлении МВД по ЦФО.

Его подозревают в поджоге по заданию куратора. По версии следствия, неизвестный связался с ним в мессенджере и, "угрожая негативными последствиями, убедил совершить действия, направленные на разрушение транспортных коммуникаций". Вознаграждение школьнику не обещали. Ему предъявлено обвинение в теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч. 2 ст. 205 УК).

На станцию "Москва-Ярославская" поступило сообщение от дежурного по станции "Пушкино" о том, что на 24 километре от Москвы, между станциями "Челюскинская" и "Тарасовская" загорелась трансформаторная подстанция. Железнодорожники пожар потушили. Следователи установили, что причиной происшествия стал поджог.

Школьника выявили, задержали и арестовали.

Москва Пушкино МВД Тарасовская Челюскинская Мытищи
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