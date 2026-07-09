Власти Дагестана сообщили об отсутствии угрозы для жизни жителей после непогоды

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Ситуация в Дагестане после подъемов уровня воды в реках, камнепадов и оползней в горной местности находится под контролем, сообщил врио главы республики Федор Щукин.

"Несколько населенных пунктов республики столкнулись с подъемом уровня воды в реках, оползнями и камнепадами. Угрозы для жизни населения нет, ситуация находится под контролем. Все ответственные службы работают в усиленном режиме", - написал Щукин в своем канале в мессенджере Мах в четверг.

В результате обильных осадков 7-8 июля в 12 муниципалитетах Дагестана был закрыты ряд участков автодорог, что привело к нарушению транспортного сообщения с 60 населенными пунктами, также зафиксированы подтопления некоторых сел.