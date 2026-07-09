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Загрязнения воздуха при пожаре на промобъекте на Ставрополье не выявлено

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Специалисты министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края произвели замеры воздуха на месте пожара на предприятии на хуторе Вязники Шпаковского округа, возникшего в четверг утром из-за атаки БПЛА, сообщает оперативный штаб региона в своем канале в Max.

"Инспекторский состав министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края оперативно выехал на место для обследования территории. Лаборатория министерства уже взяла пробы воздуха. Превышений допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В четверг утром глава Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что в результате налета беспилотников произошло возгорание на территории промышленного объекта в хуторе Вязники Шпаковского округа.

Спустя некоторое время Владимиров уточнил, что пожар на предприятии усилился. Огонь дошел до резервуаров с горючими материалами. На место были направлены дополнительные пожарные расчеты. Жителей домов близлежащей улицы перевели в безопасное место, были организованы пункты временного размещения. По предварительной информации, пострадавших нет.

На данный момент возгорание локализовано.

Ставропольский край Вязники
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