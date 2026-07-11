Поиск

Режим ЧС снят после ликвидации пожара из-за БПЛА на промобъекте на Ставрополье

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Власти Шпаковского муниципального округа отменили режим ЧС на промышленном объекте АО "НК "Роснефть"-Ставрополье" в границах хутора Вязники, где в ночь с 8 на 9 июля возникло возгорание из-за атаки БПЛА, говорится в постановлении, размещенном на официальном сайте округа.

"Отменить режим ЧС на территории Шпаковского муниципального округа, введенный постановлением от 9 июля", - говорится в документе.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе губернатора и правительства Ставропольского края, возгорание на промобъекте было ликвидировано 9 июля.

В четверг утром губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщал, что в результате налета беспилотников произошло возгорание на территории промышленного объекта в хуторе Вязники Шпаковского муниципального округа.

Спустя некоторое время Владимиров уточнил, что пожар на предприятии усилился. Огонь дошел до резервуаров с горючими материалами. На место были направлены дополнительные пожарные расчеты. Жителей домов близлежащей улицы перевели в безопасное место, были организованы пункты временного размещения. По предварительной информации, пострадавших нет.

Администрацией Шпаковского округа 9 июля в границах хутора Вязники был введен режим ЧС. Промышленный объект "НК "Роснефть"-Ставрополье" из-за атаки беспилотных летательных аппаратов признан пострадавшим.

Ставропольский край Владимир Владимиров Шпаковский муниципальный округ Вязники Роснефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Продажа топлива открылась в Крыму на 99 АЗС

Пожар на объектах хранения нефтепродуктов после атаки БПЛА в Ростовской области ликвидирован

Пожар на нефтебазе в Твери полностью потушен

Топливо в Севастополе в субботу будет в свободной продаже на девяти АЗС

 Топливо в Севастополе в субботу будет в свободной продаже на девяти АЗС

Четыре судна подверглись атаке в Таганрогском заливе, один человек погиб

Российские войска за сутки улучшили позиции на нескольких направлениях

 Российские войска за сутки улучшили позиции на нескольких направлениях

15 грузовых вагонов с углем сошли с рельсов в Красноярском крае

Число ликвидированных БПЛА, летевших на Москву, увеличилось до 21

Сенаторы согласовали с администрацией Трампа законопроект о санкциях против России

Николай Патрушев сообщил о противостоянии попыткам перекрыть РФ международные морпути

 Николай Патрушев сообщил о противостоянии попыткам перекрыть РФ международные морпути
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3025 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10454 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 446 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов