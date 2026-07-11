Режим ЧС снят после ликвидации пожара из-за БПЛА на промобъекте на Ставрополье

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Власти Шпаковского муниципального округа отменили режим ЧС на промышленном объекте АО "НК "Роснефть"-Ставрополье" в границах хутора Вязники, где в ночь с 8 на 9 июля возникло возгорание из-за атаки БПЛА, говорится в постановлении, размещенном на официальном сайте округа.

"Отменить режим ЧС на территории Шпаковского муниципального округа, введенный постановлением от 9 июля", - говорится в документе.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе губернатора и правительства Ставропольского края, возгорание на промобъекте было ликвидировано 9 июля.

В четверг утром губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщал, что в результате налета беспилотников произошло возгорание на территории промышленного объекта в хуторе Вязники Шпаковского муниципального округа.

Спустя некоторое время Владимиров уточнил, что пожар на предприятии усилился. Огонь дошел до резервуаров с горючими материалами. На место были направлены дополнительные пожарные расчеты. Жителей домов близлежащей улицы перевели в безопасное место, были организованы пункты временного размещения. По предварительной информации, пострадавших нет.

Администрацией Шпаковского округа 9 июля в границах хутора Вязники был введен режим ЧС. Промышленный объект "НК "Роснефть"-Ставрополье" из-за атаки беспилотных летательных аппаратов признан пострадавшим.