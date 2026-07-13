В Петербурге шторм на выходных повалил сотни деревьев

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге продолжают осматривать парки и сады на предмет поваленных штормом деревьев, сообщает пресс-служба городской администрации.

"Шторм гулял над Петербургом с шести вечера субботы и до утра воскресенья. Всего за два дня выпало 42,5 мм осадков, что в разы превышает обычные объемы, - сказано в сообщении. - По предварительным подсчетам, зеленые зоны лишились более чем 180 деревьев".

Более всего пострадал Красносельский район, где не досчитались 99 деревьев, в том числе липы метровой толщины. В Петродворцовом районе пострадали деревья в сквере на площади Аврова, в Кировском районе - в парке Александрино, в Калининском районе - на бульваре Непокоренных и в Муринском парке.

Поваленные деревья уже убрали с прохода, специалисты продолжают устранять последствия непогоды.

Государственный музей-заповедник "Царское Село" сообщил, что на ликвидацию последствий непогоды уйдет две недели.

"Екатерининский парк открыт, а в Александровском в данный момент действует только один вход, ближайший к Александровскому дворцу - он позволяет пройти на экспозицию. Вся остальная территория огорожена - это продлится до тех пор, пока музей не сможет гарантировать безопасность посетителей", - говорится в сообщении.

В Екатерининском парке повалено 51 дерево, в Александровском - 98. Цифры по Баболовскому парку уточняются. В Екатерининском парке наиболее пострадали Рамповая и Периметральная аллеи, дубовая роща кенконс у Орловских ворот. В Собственном садике утрачено одно из двух ценных декоративных растений родом с Дальнего Востока - черемуха Маака, которой было более 80 лет.

Вечером в субботу и в ночь на воскресенье в Петербурге и Ленинградской области была гроза с усилением ветра до 25 м/с. За сутки 11 июля в разных районах города выпало от 30 до 77 мм дождя. Обширный грозовой фронт с ураганным ветром оставил без электричества более 42 тысяч жителей Ленобласти.