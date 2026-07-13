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Путин сказал, что ситуация с нефтепродуктами в РФ будет постепенно выправляться

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Действия ВСУ создают определенные проблемы с нефтепродуктами в РФ, но ситуация постепенно будет выправляться, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что у страны очень мощная базовая основа энергетики.

"Что касается энергетики, то у нас базовая основа энергетики в России очень мощная, надежная. Да, они создают нам, в моменте, что называется, определенные проблемы с нефтепродуктами. Думаю, постепенно ситуация будет выправляться", - сказал президент, комментируя попытки атак киевского режима по энергетическим объектам в России.

Путин в понедельник в рамках форума Народного фронта "Все для Победы!" ознакомился с выставкой, на которой представлены, в том числе новые разработки "Кулибин-клуба" для российских бойцов в зоне СВО.

Владимир Путин
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