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Лавров считает, что ситуация вокруг Ирана не ведет к урегулированию конфликта

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Москва считает, что обострение вокруг Ирана может закрыть возможность для урегулирования ситуации вокруг Исламской Республики, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Это печально, потому что страдают и гражданская инфраструктура в Иране, гражданские объекты в странах Совета сотрудничества арабских государств Залива. Это ни к чему хорошему не ведет. И самое-то главное - это не ведет к урегулированию. Это закрывает ту дверь, которую, казалось, приоткрыл упомянутый вами меморандум", - сказал Лавров на пресс-конференции во вторник, отвечая на вопрос об обострении ситуации вокруг Ирана.

Сложившуюся в последние дни ситуацию вокруг Исламской республики в Москве рассматривают как нарушение американо-иранского меморандума, пояснил глава МИД РФ.

Хроника 28 февраля – 14 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
МИД РФ Сергей Лавров Иран
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