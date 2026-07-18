Президент Ливана отправился в США на встречу с Трампом

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Президент Ливана Жозеф Аун в субботу отбыл в Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа для обсуждения ситуации с прекращением огня с Израилем и выводом израильских войск с юга Ливана, сообщил межарабский телеканал Al Arabiya со ссылкой на канцелярию ливанского президента.

"В Белом доме состоится ливано-американский саммит. Президент Аун также проведет встречи и консультации с различными американскими официальными лицами для обсуждения ситуации в Ливане и возможных путей укрепления режима прекращения огня", - говорится в сообщении канцелярии.

Переговоры также будут сосредоточены на восстановлении безопасности и стабильности в Ливане в целом и, в частности, на юге - районе, наиболее пострадавшем от израильских бомбардировок и оккупации, а также на выводе израильских войск с оккупированных ливанских территорий.

Ранее в Риме при посредничестве США состоялись переговоры между Ливаном и Израилем. В Вашингтоне эти переговоры охарактеризовали как продуктивные и положительные.