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Президент Ливана отправился в США на встречу с Трампом

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Президент Ливана Жозеф Аун в субботу отбыл в Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа для обсуждения ситуации с прекращением огня с Израилем и выводом израильских войск с юга Ливана, сообщил межарабский телеканал Al Arabiya со ссылкой на канцелярию ливанского президента.

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"В Белом доме состоится ливано-американский саммит. Президент Аун также проведет встречи и консультации с различными американскими официальными лицами для обсуждения ситуации в Ливане и возможных путей укрепления режима прекращения огня", - говорится в сообщении канцелярии.

Переговоры также будут сосредоточены на восстановлении безопасности и стабильности в Ливане в целом и, в частности, на юге - районе, наиболее пострадавшем от израильских бомбардировок и оккупации, а также на выводе израильских войск с оккупированных ливанских территорий.

Ранее в Риме при посредничестве США состоялись переговоры между Ливаном и Израилем. В Вашингтоне эти переговоры охарактеризовали как продуктивные и положительные.

Ливан Израиль Жозеф Аун США Дональд Трамп
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