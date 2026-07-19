На лечении в больницах после атаки на Тамбовскую область находятся 22 человека

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Десять пострадавших при атаке на логистический центр в Тамбовской области доставлены автотранспортом и санитарными вертолетами в Москву, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Всего на стационарном лечении сейчас находятся 22 пострадавших, 8 из них - в тяжелом состоянии, состояние 14 - средней степени тяжести", - сообщил Кузнецов.

Еще девять человек получили помощь врачей амбулаторно, добавил он.

Оказание медпомощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, отметил Кузнецов.

18 июля глава Тамбовской области Евгений Первышов сообщил о попадании БПЛА в логистический центр Wildberries в Котовске.