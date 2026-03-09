Поиск

В Эстонии готовы обсуждать с Францией вопрос создания европейского "ядерного зонтика"

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Эстония готова обсудить с Францией вопрос о создании европейского "ядерного зонтика", заявил глава эстонского правительства Кристен Михал.

"Наши специалисты общаются на тему расширения "ядерного зонтика" Франции на Европу, и если появится такая возможность, то мы его рассмотрим", - сказал он на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, в Европе уже есть "ядерный зонтик" НАТО, "он никуда не исчез, так что речь идет о дебатах о возможности расширения французской ядерной мощи на всю Европу". "И если возникнет такая возможность, и у Эстонии появится возможность внести свой вклад в это, то мы это сделаем", - добавил премьер.

"Но, очевидно, в ближайшее время не появится возможности расширить его на территории упоминавшихся государств, как и на территорию Эстонии", - сказал Михал.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее предложил использовать ядерный потенциал своей страны для защиты всей Европы и отметил, что хочет начать обсуждение этого вопроса с лидерами ряда европейских государств, в том числе Польши, Нидерландов, Бельгии и некоторых других.

Эстония Кристен Михал Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Здание дома Русской культуры уничтожено в Ливане ударом израильской ракеты

Страны G7 заявили о готовности к совместному высвобождению нефти из стратегических резервов

Трамп заявил, что еще не решил, стоит ли отправлять войска в Иран

 Трамп заявил, что еще не решил, стоит ли отправлять войска в Иран

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

"Хезболла" заявила о верности новому верховному лидеру Ирана Моджтабу Хаменеи

ВВС США и Израиля вывели из строя более половины авиабаз Ирана

 ВВС США и Израиля вывели из строя более половины авиабаз Ирана

Военные ОАЭ сообщили о перехвате более 25 ракет и дронов

СМИ сообщили, что Иран продолжает отправлять крупные партии нефти через Ормузский пролив

 СМИ сообщили, что Иран продолжает отправлять крупные партии нефти через Ормузский пролив

Премьер Венгрии созывает экстренное совещание кабмина из-за ситуации в энергетике

Венгрия призвала ЕС отменить эмбарго на импорт газа и нефти из РФ

 Венгрия призвала ЕС отменить эмбарго на импорт газа и нефти из РФ
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 545 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8602 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });