Поиск

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил 9-километровый столб пепла

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Вулкан Шивелуч, извергающийся на Камчатке, в среду утром выбросил столб пепла на высоту до 9 тыс. метров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Взрыво-экструзивное извержение вулкана продолжается. Облако пепла переместилось на 130 км к востоку от вулкана", - говорится в сообщении.

Для Шивелуча установлен наивысший, "красный" код авиационной опасности.

По мнению ученых, вулкан в любой момент может выбросить пепел на высоту до 12 км над уровнем моря.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского округа, где проживают около 5 тыс. человек. Это один из крупнейших вулканов региона. Возраст Шивелуча оценивается в 60-70 тыс. лет.

Шивелуч
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пожар на складе Wildberries в Электростали полностью ликвидирован

Что произошло за день: вторник, 21 июля

Военные РФ сообщили о поражении двух судов близ Одессы и сухогруза в порту Николаев

РФ намерена вступить третьей стороной в разбирательство Литвы и Белоруссии в суде ООН

 РФ намерена вступить третьей стороной в разбирательство Литвы и Белоруссии в суде ООН

Минобороны РФ заявило об ударе по двум логистическим центрам ВСУ в Запорожье

Повреждена плотина Белгородского водохранилища

 Повреждена плотина Белгородского водохранилища

Алиев утверждает, что представители Германии и России провели встречу в Баку

На бывшем заводе GM в Петербурге запущено производство седана Tenet A8

 На бывшем заводе GM в Петербурге запущено производство седана Tenet A8

Госдума распространила страхование вкладов на электронные денежные средства

МИД РФ выразил протест послу Молдавии

 МИД РФ выразил протест послу Молдавии
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3261 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10661 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 177 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов